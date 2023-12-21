Посольство РФ назвало приостановку вещания радио "Sputnik Армения" уступкой

Фото: 123RF/iunewind

Приостановка вещания радио "Sputnik Армения" выглядит уступкой тем, кто выступает за разрыв союза России и Армении. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Армении, передает ТАСС.

В документе указано, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в Армении принято через семь дней после произошедших 14 декабря консультаций в конструктивном ключе по линии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерства высокотехнологической промышленности Армении. В ходе переговоров стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих споров.

"Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", – указано в сообщении посольства РФ.

Кроме того, российская сторона выразила сожаление, что "вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору".

Ранее, 20 декабря, нацкомиссия телевидения и радио Армении приостановила на месяц лицензию на вещание радиостанции "Тоспа", транслирующей передачи "Sputnik Армения". Радио "Тоспа" также было оштрафовано на 500 тысяч драмов (около 1,2 тысячи долларов).

Как сообщила комиссия, решение о приостановке вещания связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", не имея на это "морального права" как иностранец. А решение о штрафе связано с авторской программой бывшего депутата Армана Абовяна "Абовян Time". Комиссия нашла в ней утверждения, "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян указал на нарушение российскими телеканалами соглашения о вещании в стране. С его слов, согласно соглашению иные государства не имеют права вмешиваться во внутренние дела Армении и подрывать внутриполитическую обстановку в стране.

Позже министерство высоких технологий Армении направило в Россию письмо с призывом обсудить ситуацию и вынести решение, как стороны в конечном счете должны действовать.