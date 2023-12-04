Москва и Ереван обсудят деятельность российских телеканалов в Армении

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Ереван и Москва обсудят деятельность телеканалов РФ в Армении в середине декабря. Об этом заявил замминистра высокотехнологической промышленности Авет Погосян агентству "Арменпресс".

"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций", – говорится в сообщении.

Уточняется, что российская сторона приняла приглашение. Теперь ожидаются консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и РФ, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян указал на нарушение телеканалами РФ соглашения о вещании в Армении. Он напомнил, что по соглашению иные страны не имеют права вмешиваться во внутренние дела Армении и подрывать внутриполитическую обстановку в стране.

После этого армянское министерство высоких технологий направило в РФ письмо с призывом к обсуждению сложившейся ситуации и для вынесения решения по поводу того, как стороны должны в конечном счете действовать.