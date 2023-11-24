Пашинян указал на нарушение телеканалами РФ соглашения о вещании в Армении

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Несколько телеканалов из России, которые имеют права на вещание в Армении, нарушают некоторые пункты соглашения, подписанного между двумя странами. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он напомнил, что по соглашению иные страны не имеют права вмешиваться во внутренние дела Армении и подрывать внутриполитическую обстановку в стране.

"В последние месяцы в наших государственных учреждениях зафиксированы определенные проблемы, нарушающие это соглашение", – заявил Пашинян.

В связи с этим премьер-министр Армении уточнил, что армянское министерство высоких технологий направило в РФ письмо с призывом к обсуждению сложившейся ситуации и для вынесения решения по поводу того, как стороны должны в конечном счете действовать.

"Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы в нормальной дружеской атмосфере", – заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения отчетливо демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику. Она также отметила, что решение армянского руководства не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление.

По ее словам, заявления Еревана по ОДКБ являются попыткой "спихнуть ответственность" за свои просчеты. В то же время Захарова обратила внимание, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов организации и препятствовать одобрению уже согласованных документов.



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