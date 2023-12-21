Расчеты минометов "Василек" сорвали подвоз боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: министерство обороны РФ

Расчеты автоматических минометов "Василек" сорвали попытку подвоза боеприпасов и ротацию украинских войск в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что после получения координат точки подвоза расчет миномета совершил обстрел заданного квадрата по украинским солдатам, которые перемещали боекомплект к огневым точкам.

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