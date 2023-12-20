Украинские войска почти не пытаются атаковать на запорожском направлении – Балицкий

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Вооруженные силы Украины практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта, так как понесли большие потери в результате грамотной активной обороны войск РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Он добавил, что ВСУ еще пытаются предпринимать некоторые контратаки со стороны Работина, однако в целом по всему фронту инициатива находится полностью на стороне России. Например, с запорожского направления была снята группировка ВСУ "Марун".

"Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены в направлении донецкого направления и херсонского направления – там, где у них все хуже, чем у нас", – сообщил Балицкий.

На сегодня ВС РФ почти полностью "обезглавили" противника с точки зрения его наступательных действий, отметил глава региона. Российские бойцы захватывают на запорожском направлении как минимум один украинский опорный пункт каждую неделю.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

До этого украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. По его словам, украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

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