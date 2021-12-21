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Политика

08:31

Губернатор Калининградской области назвал угрозой запрет транзита грузов из Белоруссии

политика

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал продовольственной и экономической угрозой ограничение Литвой транзита грузов из Белоруссии.

"Прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы вообще-то и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только", – сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года Белоруссия введет продовольственное эмбарго против товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска.

Уточняется, что постановление Совета министров "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров" не коснется товаров, ввозимых для личного потребления.

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