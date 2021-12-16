Захарова заявила, что РФ ответит на запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия не оставит без внимания возможный запрет транзита грузов из Белоруссии через Литву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва новость о возможном запрете восприняла с крайней обеспокоенностью. Захарова подчеркнула, что подобное может затронуть обеспечение Калининградской области, а также негативно сказаться на экономическом положении жителей этого региона.

"Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей", – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что удивление вызвало и ужесточение требования о ПЦР-тесте на российско-польской границе. Официальный представитель МИД отметила, что такие шаги нужно обсуждать с международными партнерами и предупреждать их об этом заранее.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который может запретить транзит товаров из Белоруссии. В частности, правительству предлагается наложить санкции на продукцию, которую закупают напрямую и поставляют косвенно из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года Белоруссия введет продовольственное эмбарго против товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска. Уточняется, что постановление Совета министров "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров" не коснется товаров, ввозимых для личного потребления.

