21 ноября, 19:08

Политика

Трамп заявил, что введет "очень мощные" санкции в отношении России

Фото: whitehouse.gov

США в скором времени введут "очень мощные" санкции в отношении России, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

По его словам, они начнут действовать "очень скоро". Глава Белого дома добавил, что они призваны усложнить продажу российской нефти.

В октябре Минфин США добавил в санкционный список "Лукойл" и "Роснефть", выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября.

Свое решение американские власти пояснили "усилением давления на российский энергетический сектор и снижением возможностей Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий на Украине и поддержки экономики.

В ноябре США ввели новые антироссийские санкции против 5 физических лиц и 7 организаций. В число компаний, подпавших под ограничения, вошли дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании Hypercore, а также Media Land и ее дочерняя структура.

Помимо этого, в списке находятся хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

