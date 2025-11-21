США пригрозили РФ новыми санкциями, если Москва откажется от переговоров

Фото: depositphotos/tashatuvango

Власти Соединенных Штатов готовы ввести новые экономические санкции против РФ и продолжить поставки оружия Киеву, если Москва будет игнорировать призывы к прекращению огня. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

США убеждены, что украинский конфликт не должен закончиться военным путем и сторонам нужно начать переговоры, отметил дипломат.

"Суть в том, что издержки для всех сторон были разрушительными, и настало время положить конец этой войне. Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что эта война не закончится военным путем", – цитирует Уолтца РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Ключевую роль в работе над планом сыграл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Украинские депутаты уже опубликовали текст мирного соглашения, которое состоит из 28 пунктов. В них подробно описываются все меры и обязательства, на которые должны будут пойти стороны конфликта.

По информации зарубежных СМИ, лидер США Дональд Трамп требует от Зеленского немедленного подписания мирного плана. Однако последний изо всех сил пытается противостоять давлению Вашингтона.