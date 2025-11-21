Форма поиска по сайту

США пригрозили РФ новыми санкциями, если Москва откажется от переговоров

Фото: depositphotos/tashatuvango

Власти Соединенных Штатов готовы ввести новые экономические санкции против РФ и продолжить поставки оружия Киеву, если Москва будет игнорировать призывы к прекращению огня. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

США убеждены, что украинский конфликт не должен закончиться военным путем и сторонам нужно начать переговоры, отметил дипломат.

"Суть в том, что издержки для всех сторон были разрушительными, и настало время положить конец этой войне. Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что эта война не закончится военным путем", – цитирует Уолтца РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Ключевую роль в работе над планом сыграл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Украинские депутаты уже опубликовали текст мирного соглашения, которое состоит из 28 пунктов. В них подробно описываются все меры и обязательства, на которые должны будут пойти стороны конфликта.

По информации зарубежных СМИ, лидер США Дональд Трамп требует от Зеленского немедленного подписания мирного плана. Однако последний изо всех сил пытается противостоять давлению Вашингтона.

Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине

