СМИ сообщили о взрывах в Волынской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Волынской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. В ночь на 21 ноября сирены воздушной тревоги звучали в нескольких регионах Украины, в том числе в Волынской области, однако на момент публикации тревогу отменили по всей территории страны.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия совершила 32 обстрела по территории населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранения получили двое мирных людей.

До этого СМИ сообщали, что украинцы массово переезжают в Киев из-за нахождения там плотной ПВО. По данным журналистов, в столице Украины и окрестностях на данный момент находятся около 600 тысяч вынужденных переселенцев из других частей страны.