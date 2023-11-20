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Украинцы массово переезжают в Киев из-за нахождения там плотной ПВО. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в столице Украины и окрестностях на данный момент находятся около 600 тысяч вынужденных переселенцев из других частей страны.

"Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен и там летает меньше ракет, чем в их городах", – поделился местный риелтор.

В тексте уточняется, что большая часть западных систем ПВО сосредоточена в Киеве, остальные регионы не прикрыты их достаточным количеством. По данным СМИ, они подвергаются стратегическим ракетным ударам, которые уничтожают важные объекты инфраструктуры.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще 30% территорий, если киевское руководство не закончит конфликт на приемлемых для России условиях. Экс-военный обратил внимание, что пять областей уже стали законными объектами освобождения из-за нестремления Киева к миру.

До этого он отмечал, что Америка не понимает, как Россия смогла создать такую сильную ПВО в зоне проведения спецоперации. Многоуровневая и сложная система ПВО России, по мнению Риттера, сбивает все, что взлетает у противника в зоне боевых действий.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки