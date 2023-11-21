Россия и Турция проведут политические консультации на уровне замглав МИД 21 ноября

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МИД Турции сообщило о проведении политических консультаций между республикой и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел, которые состоятся 21 ноября в Москве. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Согласно заявлению, с турецкой стороны делегацию возглавит замглавы МИД Бурак Акчапар, а с российской – заместители министра иностранных дел Сергей Вершинин и Александр Грушко.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может провести телефонный разговор с Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа. Кроме того, лидеры двух государств также могут поднять и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих сферах.

До этого Александр Грушко заявил, что перспективы возобновления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов с учетом текущей позиции стран Запада отсутствуют.



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