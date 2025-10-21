ГД приняла закон о требованиях к рекламе энергетиков

Фото: depositphotos/BrunoWeltmann

Госдума приняла в третьем чтении закон о требованиях к рекламе энергетических напитков. Решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Закон устанавливает, что реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. На радио его продолжительность должна длиться не менее 3 секунд, на телевидении и в кино – не менее 5 секунд.

В общей сложности такому сообщению должно быть отведено не менее 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 7% рекламной площади.

Более того, законом запрещается обращаться к несовершеннолетним в кадре, а также сопровождать материал информацией о наличии в таких напитках биологических активных добавок и витаминов.

За нарушение требований ответственность устанавливается для рекламодателя и рекламораспространителя. Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года.

Частое употребление энергетиков негативно отражается на нервной и сердечно-сосудистой системах, предупреждала ранее терапевт Надежда Чернышова. Кроме того, потребление более двух банок энергетического напитка в день ведет к разрушению зубной эмали, ожирению и раздражительности.