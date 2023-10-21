Армия Израиля нанесла удары по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажных зданиях

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 21 октября нанесла удары по снайперским, противотанковым и наблюдательным пунктам ХАМАС в многоэтажных зданиях. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии.

Кроме того, авиация Израиля продолжила наносить удары по многочисленным объектам ХАМАС в секторе Газа. Среди них объекты стратегической инфраструктуры, командные центры, противотанковые комплексы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

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В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.

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