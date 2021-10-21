Запад в ОЗХО может попытаться повторить в отношении РФ "сирийский сценарий" – постпред РФ

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Запад в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может попытаться повторить в отношении России "сирийский сценарий" с ограничением в праве голоса, сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Им удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах. Наверно, они попытаются повторить эту схему и в отношении РФ", – сказал Шульгин.
Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Российский лидер поздравил сирийского коллегу с хорошим результатом президентских выборов.
Президент России также отметил, что Асад делает многое для налаживания диалога с политическими оппонентами.
В свою очередь, Асад поблагодарил Россию за гуманитарную помощь и содействие в борьбе с коронавирусом.
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