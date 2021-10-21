В МИД РФ предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что вступление Украины в Альянс может вынудить Москву реагировать. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине", – сказал он.

При этом Руденко подчеркнул, что Москва ориентируется на конкретные шаги, а не на официальную позицию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о сроках вступления Украины и Грузии в Альянс. Он обратил внимание, что Россия не имеет права блокировать вхождение стран в НАТО.

В конце августа военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.