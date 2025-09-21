Путин примет участие в Мировой атомной неделе в Москве

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в международном форуме World Atomic Week (Мировая атомная неделя) в Москве, передает "Россия-1".

Форум состоится с 25 по 30 сентября на ВДНХ и будет посвящен атомной и смежным с ней отраслям. Мероприятие соберет представителей стран, развивающих атомные программы, госструктур, крупных компаний и организаций, а также ученых и бизнесменов.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в графике Путина на следующей неделе будут международные контакты.

"Дел много и внутри страны, и международная обстановка требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи", – сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

О том, что в Москве состоится первый в истории человечества "атомный саммит", стало известно в конце августа. Его планируется провести в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России.

Ранее Путин подчеркивал, что ветераны атомной отрасли смогли создать надежный ядерный щит для страны. Государство обязано им своим суверенным развитием и технологическим заделом. В настоящее время в атомной отрасли работают около полмиллиона человек, добавил президент.