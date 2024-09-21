Система ПВО сработала возле Симферополя

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала вблизи Симферополя. О ситуации доложил советник главы Крыма Олег Крючков в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и каких-либо повреждений.

До этого предупреждение о воздушной опасности объявлялось в Севастополе. Сейчас его отменили.

Ранее украинский дрон, который удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе. Тогда на месте была проведена эвакуация, территорию оцепили.

Во время осмотра беспилотника взрывотехники спецподразделения пришли к выводу о наличии боезаряда, что указало на опасность его транспортировки. В связи с этим специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения.

