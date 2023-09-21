Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для атак на территории РФ – СМИ

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Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о недопустимости применения оружия США для осуществления атак на территории России. Об этом заявил журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

По информации издания, Пентагон решил предостеречь киевские власти после атаки украинского беспилотника по Кремлю.

"Милли предупредил Залужного, чтобы ВСУ "не использовали американское оружие" в подобных атаках внутри России", – сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Для этого были использованы два беспилотника, однако российские военные вывели их из строя.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера. При этом там уточнили, что никто в результате атаки не пострадал. РФ оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным, указали в пресс-службе главы государства.

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина