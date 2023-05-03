Новые кадры атаки беспилотника на Кремль появились в Сети

Фото: АО "ТВ Центр"

Новые кадры атаки украинского БПЛА на Кремль появились в Сети. Этим видео поделился канал "ТВ Центр".

Кадры были сняты со стороны Большого Москворецкого моста в ночь на 3 мая. На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат долетел до Сенатского дворца, расположенного на кремлевской территории, после чего произошел взрыв. Попытка атаки случилась в районе трех часов ночи.

3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Два беспилотника были выведены из строя. Уточнялось, что никто в ходе произошедшего не пострадал.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на момент происшествия Владимира Путина не было в Кремле. По его словам, в этот день глава государства работал в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина