17:41Происшествия
Новые кадры атаки беспилотника на Кремль появились в Сети
Фото: АО "ТВ Центр"
Новые кадры атаки украинского БПЛА на Кремль появились в Сети. Этим видео поделился канал "ТВ Центр".
Кадры были сняты со стороны Большого Москворецкого моста в ночь на 3 мая. На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат долетел до Сенатского дворца, расположенного на кремлевской территории, после чего произошел взрыв. Попытка атаки случилась в районе трех часов ночи.
3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Два беспилотника были выведены из строя. Уточнялось, что никто в ходе произошедшего не пострадал.
В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на момент происшествия Владимира Путина не было в Кремле. По его словам, в этот день глава государства работал в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина
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