В МИД заявили, что в графике Лаврова нет контактов между РФ и США на ГА ООН

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В графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова нет контактов между РФ и США на Генеральной ассамблее ООН. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "Соловьев Live".

"Нет, у нас в график нет никаких контактов (с американской стороной. – Прим. ред.)", – ответила она на соответствующий вопрос.

Помимо этого, не значатся и контакты с Великобританией.

Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В нее также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также должен был войти Леонид Слуцкий, но ему не дали визу.

Отмечалось, что Глава МИД выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

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