Турецкая партия призвала Анкару занять решительную позицию в вопросе с системой "Мир"

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Анкара должна не поддаваться давлению со стороны Вашингтона и занять решительную позицию в вопросе использования в Турции российской платежной системы "Мир", заявил глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.

"Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", – приводит его слова газета Aydınlık.

По мнению политика, Соединенные Штаты пытаются изолировать Турцию от России и ее соседей, а также затянуть Анкару в положение, в котором она поддастся санкциям. Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную систему.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США оказывают давление на банки Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". В частности, Вашингтон готовится принять меры против таких организаций.

После этого Турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир". В кредитных организациях заявили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона.

В связи с этим посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту. В диппредставительстве также уточнили, что граждане РФ могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой.

