Румыния может предоставить базы под истребители в рамках гарантий безопасности Украине

Фото: 123RF/jgorzynik

Румыния могла бы предоставить свои военные базы союзникам по НАТО для размещения на них американских истребителей F-35 в качестве гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Илие Боложан в интервью телеканалу Antena 1.

Он подчеркнул, что Румыния ни в коем случае не будет отправлять свои войска на Украину, но готова предоставить союзникам по НАТО базы на своей территории для размещения истребителей. По его словам, этот вопрос уже обсуждался на совещаниях Альянса.

"Это мог бы быть, скажем, вклад Румынии в обеспечение поддержки для прочного мира на Украине", – заявил Боложан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые страны Евросоюза просят США разместить на базе ВВС в Румынии американские истребители F-35. Также они выступают за то, чтобы Вашингтон предоставил Киеву доступ к спутникам для использования навигационной спутниковой системы GPS и разведданным США.