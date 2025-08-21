Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

CNN: Уиткофф передал орден Мужества сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Уиткофф передал орден Мужества сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине – СМИ

Фото: Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вручил орден Мужества семье американского военнослужащего, который погиб в 2024 году, сражаясь на стороне России в боях на Украине. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на CNN.

Речь идет о 21-летнем Майкле Глоссе. Как указывал CBS News, Владимир Путин лично вручил награду Уиткоффу во время их встречи в Москве и попросил передать ее матери бойца, заместителю директора ЦРУ Джулианне Галлине.

Журналисты писали, что передача ордена была для Уиткоффа глубоко личным моментом, связанным с памятью о детях, а не с политикой, поскольку он сам потерял сына.

До этого ЦРУ подтвердило гибель Глосса в боях на Украине. Его отец, Ларри Глосс, сообщил, что молодой человек погиб на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Антону Савченко. Он был помощником командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа.

Военный священник погиб в результате удара РСЗО HIMARS. Он также являлся настоятелем храма князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

