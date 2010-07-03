Трамп отложил визит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию

Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия, сообщает РИА Новости.
Визит американского лидера в Данию был запланирован на 2–3 сентября.
"Дания – очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", – объяснил Трамп.
Ранее президент США заявил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова Гренландия у Дании. По словам Трампа, он рассматривал данный вопрос "стратегически". Однако он подчеркнул, что "это не номер один в повестке дня".
Позже Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, однако подчеркнула, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США.
США уже предпринимали попытку купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Остров имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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