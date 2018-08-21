В Совфеде прокомментировали продолжение "санкционной вакханалии" США

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новые санкции, введенные министерством финансов США в отношении России.

По его словам, причиной введения новых ограничительных мер является политика конгресса и президента Дональда Трампа.

"Санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся почти со всем миром. Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России", – сказал Джабаров в беседе с RT.

По его словам, санкционная политика США "абсолютно контрпродуктивна".

"Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны такими мерами", – сказал сенатор.

Ране во вторник Вашингтон расширил санкции против России. В санкционный список попали два гражданина РФ и две компании. Также власти США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.