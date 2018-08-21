В Совфеде прокомментировали продолжение "санкционной вакханалии" США

21 августа, 20:19
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новые санкции, введенные министерством финансов США в отношении России.
По его словам, причиной введения новых ограничительных мер является политика конгресса и президента Дональда Трампа.
"Санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся почти со всем миром. Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России", – сказал Джабаров в беседе с RT.
По его словам, санкционная политика США "абсолютно контрпродуктивна".
"Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны такими мерами", – сказал сенатор.
Ране во вторник Вашингтон расширил санкции против России. В санкционный список попали два гражданина РФ и две компании. Также власти США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: