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Вашингтон расширил санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

В санкционный список попали два гражданина РФ и две компании.

Также власти США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничения попали компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь".

Ранее сообщалось, что США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций с целью минимизировать ущерб для глобальной экономики. Речь идет об ограничениях в ответ на потенциальное вмешательство России в американские промежуточные выборы в ноябре.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.