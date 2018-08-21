В МИД Великобритании допустили возможность провала сделки по Brexit

Фото: ТАСС/Stefan Rousseau

Глава МИД Великобритании Джереми Хант допустил вариант провала сделки по Brexit. Министр иностранных дел отметил, что верит в успех переговоров о сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit, однако подчеркнул, что нужно рассматривать и другой вариант развития событий, передают "Аргументы недели".

По словам главы внешнеполитического ведомства Великобритании, Лондон в любом случае найдет способ процветать в будущем.

Хант отметил, что правительство, которое возглавляет Тереза Мэй, не подпишет договор, который не будет соответствовать общему духу референдума по вопросу выхода Британии из Евросоюза.

Ранее Хант заявлял, что Лондон планирует укреплять отношения с Пекином. Развитие связей планируется после выхода страны из ЕС. По словам Ханта, Великобритания становится более открытой для мира из-за Brexit.