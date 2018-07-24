Мэй будет лично руководить переговорами по Brexit

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Британский премьер Тереза Мэй объявила в парламенте, что планирует лично руководить переговорами по Brexit с Евросоюзом.

При этом глава правительства Великобритании отметила, что министерство по Brexit продолжит руководить подготовкой правительства к выходу страны из ЕС и подготовкой необходимого законодательства.

"Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам Brexit будет выполнять обязанности моего заместителя", – цитирует Мэй РИА Новости.

Отмечается, что ранее переговорами с ЕС по Brexit руководил министр. Теперь же для поддержки Мэй часть сотрудников министерства по Brexit могут перейти в канцелярию британского премьера.

По мнению Мэй, подобные меры повысят эффективность работы правительства по Brexit.

Ранее сообщалось, что Лондон не намерен платить согласованные "отступные", если после выхода Великобритании из ЕС сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Такое заявление сделал министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.