Лондон не намерен платить Евросоюзу "отступные" за Brexit‍ без торгового соглашения

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Лондон не намерен платить Евросоюзу согласованные "отступные", если сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

"Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая - нет. Так что я думаю, что мы должны дать четко понять, что между двумя положениями есть зависимость", – сказал он в интервью газете The Sunday Telegraph, сославшись на положения статьи 50 Договора о ЕС, запустившей процедуру выхода страны из состава сообщества.

В рамках обсуждения отношений одним из ключевых вопросов является торговля. Британское правительство на прошлой неделе опубликовало 98-страничный документ, в котором предложило, чтобы страна, покинув в результате Brexit единый рынок и таможенный союз, продолжила сотрудничать с Евросоюзом на выгодных условиях.

В начале июля Лондон заявил о намерении после Brexit заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации аналогичное тому, которое действует между ЕС и Украиной. Такое решение британское правительство опубликовало в "Белой книге" – детальном плане по будущим отношениям с Брюсселем.

Предполагается, что управляющий орган будет состоять из министров с обеих сторон. Они будут встречаться два раза в год, один из которых будет проходить на уровне глав государств и правительств.

Ключевые моменты будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством 6 июля на специальном заседании. Глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в свою очередь, посчитали, что этот план противоречит референдуму 2016 года и предусматривает большие уступки Брюсселю. В знак протеста Джонсон и Дэвис заявили о своей отставке.