Лондон опубликовал стратегию выхода из Евросоюза

12 июля, 17:32
Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
Лондон заявил о намерении после Brexit заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации аналогичное тому, которое действует между ЕС и Украиной. Такое решение британское правительство опубликовало в "Белой книге" – детальном плане по будущим отношениям с Брюсселем, передает ТАСС.
"Для того, чтобы определять стратегический курс будущих отношений и принимать решения на высшем уровне, следует создать руководящий орган", – заявлено в документе.
Предполагается, что управляющий орган будет состоять из министров с обеих сторон. Они будут встречаться два раза в год, один из которых будет проходить на уровне глав государств и правительств.
В "Белой книге" также отмечается, что новый политический орган создаст лидерам и министрам дискуссионную площадку, где они смогут определять направление будущих отношений, обсуждать вопросы о различных изменениях и обеспечивать необходимую прозрачность и подотчетность этого процесса.
Ключевые моменты будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством 6 июля на специальном заседании. Глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в свою очередь, посчитали, что этот план противоречит референдуму 2016 года и предусматривает большие уступки Брюсселю. В знак протеста Джонсон и Дэвис заявили о своей отставке.
Первые дискуссии по новому плану Лондон планирует провести с ЕС на следующей неделе, когда в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров. Великобритания официально выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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