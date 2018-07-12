Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

12 июля, 17:32

Лондон опубликовал стратегию выхода из Евросоюза

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal

Лондон заявил о намерении после Brexit заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации аналогичное тому, которое действует между ЕС и Украиной. Такое решение британское правительство опубликовало в "Белой книге" – детальном плане по будущим отношениям с Брюсселем, передает ТАСС.

"Для того, чтобы определять стратегический курс будущих отношений и принимать решения на высшем уровне, следует создать руководящий орган", – заявлено в документе.

Предполагается, что управляющий орган будет состоять из министров с обеих сторон. Они будут встречаться два раза в год, один из которых будет проходить на уровне глав государств и правительств.

В "Белой книге" также отмечается, что новый политический орган создаст лидерам и министрам дискуссионную площадку, где они смогут определять направление будущих отношений, обсуждать вопросы о различных изменениях и обеспечивать необходимую прозрачность и подотчетность этого процесса.

Ключевые моменты будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством 6 июля на специальном заседании. Глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в свою очередь, посчитали, что этот план противоречит референдуму 2016 года и предусматривает большие уступки Брюсселю. В знак протеста Джонсон и Дэвис заявили о своей отставке.

Первые дискуссии по новому плану Лондон планирует провести с ЕС на следующей неделе, когда в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров. Великобритания официально выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать