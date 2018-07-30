После Brexit Великобритания сделает ставку на укрепление отношений с Китаем

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Лондон планирует укреплять отношения с Пекином, заявил новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Развитие связей планируется после выхода страны из ЕС.

По словам Ханта, Лондон становится более открытым для мира из-за Brexit, сообщает "Газета.ру". Чиновник добавил, что отправится в Пекин для переговоров с китайским коллегой Ван И.

Процесс отделения Великобритании от ЕС проходит с существенными затруднениями. Стороны постоянно ведут споры по условиям разрыва сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Лондон не намерен платить согласованные "отступные", если после выхода Великобритании из ЕС сторонам не удастся заключить торговое соглашение.

Отмечалось также, что Тереза Мэй решила смягчить условия Brexit. Это привело к серии отставок британских чиновников, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса.