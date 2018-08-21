В Госдуме прокомментировали условия Трампа для отмены санкций

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о готовности рассмотреть снятие экономических санкций с России.

"Это заявление – одна из попыток Трампа установить диалог с Россией. Мы, в свою очередь, неоднократно предлагали пути, где наши интересы могут совпадать и могут быть интересны другим странам", – подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Он также отметил, что на президента США оказывают давление его оппоненты. Их действия вызывают затруднения в продвижении двусторонних отношений. По словам политика, такое давление становится невыгодным для самих США.

Ранее Трамп заявил о возможности снятия ограничений в отношении России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросам Сирии и Украины.