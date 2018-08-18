В Германии назвали условие начала переговоров о снятии санкций с РФ

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что переговоры о снятии санкций с России могут начаться только после реализации минских соглашений по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, цель Берлина – стабилизация ситуации на Украине и правительство ФРГ, несмотря на некоторые голоса, выступает против признания статуса Крыма де-факто.

Маас сообщил, что существует шанс для создания международной миротворческой миссии ООН для Донбасса. Он отметил, что переговоры на эту тему идут и с Москвой, и с Киевом.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что Дональд Трамп может не поддержать новые санкции против РФ, так как в подобной ситуации экономические ограничения не причинят России какого-либо существенного урона.