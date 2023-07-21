Директор ЦРУ заявил, что знал заранее о мятеже Пригожина

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что знал о мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заранее. Об этом он сообщил на Аспеновском форуме по безопасности, пишет РИА Новости.

Он не стал объяснять, откуда и каким образом в США заранее смогли узнать о готовящемся вооруженном мятеже. Бернс также заявил, что для него мятеж Пригожина является самым захватывающим эпизодом в истории РФ за последние 30 лет.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооруженного мятежа. Подразделения частной военной компании сначала захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону Москвы.

Переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

В день мятежа с экстренным обращением к гражданам выступил Владимир Путин. В своей речи глава государства охарактеризовал Пригожина как предателя. Он также напомнил о героизме бойцов ЧВК в зоне СВО и призвал их "не совершать роковую ошибку".

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