Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции еще в прошлом веке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия исчерпала лимит на революции еще в ХХ веке, они больше не нужны стране, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Перед этим российский лидер в шутливой форме прокомментировал упоминание одним из участников заседания туристический слет "Маевку".

"Надеюсь, что это "маевка", которая не приведет к революции", – сказал он.

Путин отметил, что это название его настораживает.

"Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью", – добавил президент.

"Маевка" – это название нелегального собрания революционно настроенных рабочих, которые устраивали встречи за городом 1 мая.

Ранее Путин во время обращения в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которое проходило в конце июня, заявлял, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну на территории России.

Он отметил, что российские службы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан, а также уберегли Родину от потрясений. По его словам, российские военнослужащие в трудный для государства час встали на пути у смуты.

Таки образом, он прокомментировал ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер", которая произошла в ночь на 24 июня, когда основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих военных на Москву.



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