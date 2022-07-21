В Белом доме рассказали, когда Байден вернется к очной деятельности

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Президент США Джо Байден вернется к очной деятельности после отрицательного теста на COVID-19. Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

Планируется, что американский лидер проведет на самоизоляции минимум пять дней. По словам Джа, близкий контакт Байдена будет проинформирован о положительном тесте на коронавирус у президента.

"Как сообщалось, у Байдена умеренные симптомы, среди которых насморк, кашель и слабость. Уровень кислорода нормальный, он легко дышит, комфортно работает в резиденции", – приводит слова Джа РИА Новости.

В Белом доме рассказали, что подробности о штамме, которым заразился Байден, дадут позже.

Ранее стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По ее словам, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни у него умеренные. Глава государства будет работать удаленно до получения отрицательного теста на коронавирус.

