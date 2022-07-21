Четырехсторонняя встреча по экспорту зерна из Украины может пройти 22 июля

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Четырехсторонняя встреча с участием России, ООН, Турции и Украины по экспорту зерна может пройти в пятницу, 22 июля. Об этом заявил зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Он также допустил возможность участия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в этой встрече. Вместе с тем он добавил, что на данный момент нет подтверждения этой информации.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры РФ, Турции, ООН и Украины продолжаются в видеоформате. По его словам, они идут достаточно динамично, а стороны участвуют конструктивно.

До этого российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

