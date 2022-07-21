Компания Google пропагандирует терроризм и экстремизм – глава ЛНР

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Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма со стороны американской компании Google.

"Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилеты не нужны ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google", – приводит ТАСС его слова.

По мнению Пасечника, Google распространяет все больше фейков, компания стала оружием западных стран, а ее информационная разрушительная сила сравнима с реактивными системами залпового огня.

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. В отношении компании составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

