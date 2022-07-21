Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация и артиллерия за 24 часа поразили девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В том числе поражен пункт управления 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска.

Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ.

Ранее представитель Минобороны сообщил, что российские военные ударили по пункту временного расположения "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ) в Запорожской области. В результате было уничтожено до 200 националистов.

Российским военнослужащим также удалось уничтожить хранилища с боеприпасами к поставленному американскому и европейскому вооружению под Одессой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

