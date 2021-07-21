В Белом доме заявили, что анонс визита Зеленского в США не связан со сделкой с ФРГ

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Объявление сроков визита президента Украины Владимира Зеленского в США никак не связано с договоренностями по "Северному потоку – 2" между Вашингтоном и Берлином, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, входит ли объявление даты визита Зеленского в Вашингтон в условия достигнутого соглашения между США и Германией, Псаки заявила, что встреча с украинским президентом планировалась заранее.

"Нет, нет. Они не связаны между собой. Мы давно находились в контакте с украинцами относительно планирования [этого] визита", – пояснила она.

Ранее Псаки объявила, что 30 августа американский лидер Джо Байден примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что встреча призвана подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

21 июля Вашингтон и Берлин достигли договоренности по газовому трубопроводу "Северный поток – 2". Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках сделки обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины. Также Берлин согласился способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.