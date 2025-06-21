Лукашенко встретился с Келлогом в Минске

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился со спецпосланником американского лидера по Украине Китом Келлогом во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщает агентство БелТА

Отмечается, что в ходе переговоров Лукашенко и Келлог обсуждали международную проблематику и белорусско-американские отношения.

"Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", – отметил белорусский лидер.

Келлог, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за встречу, подчеркнув, что в данный момент кризисы "могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми".

Ранее Келлог заявил, что Владимир Путин прав, когда говорит о том, что конфликт на Украине является прокси-войной против России. По его словам, на это в том числе указывает масштаб поддержки, которую оказывают европейские государства Киеву.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках Германией ракет Taurus на Украину, спецпосланник добавил, что подобные действия стран НАТО только подтверждают позицию Путина по этому вопросу.

При этом схожую позицию высказывал и американский журналист Такер Карлсон. Он отмечал, что Штаты уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией.