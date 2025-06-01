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Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог считает, что Владимир Путин прав, когда говорит о том, что происходящее на Украине является прокси-войной против России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, его слова приводит ТАСС.

"Путин считает это прокси-войной стран НАТО. Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит", – подчеркнул Келлог.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках Германией ракет Taurus на Украину, спецпосланник добавил, что подобные действия стран НАТО только подтверждают позицию Путина по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на I всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы" заявил, что против России развязали квази- и прокси-войну. Политик считает, что процесс начинался как специальная военная операция, но в результате превратился в нечто большее, чем просто военное действие. Песков указал, что это событие имеет огромное значение для всего мира, но особенно для России.

При этом схожую позицию высказывал и американский журналист Такер Карлсон. Он отмечал, что Штаты уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией.