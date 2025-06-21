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Евросоюз хочет смены власти в России и делает для этого то же, что Израиль в отношении Ирана. С таким заявлением выступила экс-глава МИД Австрии и руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она обратила внимание на слова австрийского госсекретаря по энергетике Элизабет Цехетнер, которая заявила, что после "смены режима в России" можно будет вновь рассматривать возможность поставок газа из РФ.

"То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране", – цитирует Кнайсль ТАСС.

В июне Еврокомиссия представила свои предложения по полному отказу от топлива из России к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что европейские страны навсегда перекроют кран российскому газу. По ее словам, Россия больше не сможет "использовать энергию в качестве оружия" против ЕС.