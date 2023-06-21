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Украинские элиты становятся все более радикальными, отметил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он обратил внимание, что националисты на Украине начали продвигать в стране свою повестку, на которую опираются лидеры киевского режима.

"Тот же комик (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) Зеленский из русскоязычного региона с дедом – ветераном Великой Отечественной войны спокойно вручает кресты с бандеровской символикой, говорит бандеровские лозунги", – отметил Скориков.

Однако Западу выгодно, чтобы именно такие радикальные настроения преобладали в Киеве, поскольку он использует Украину в качестве "наконечника геополитического копья" в борьбе против РФ, резюмировал эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что националисты пытаются переписать историю Второй мировой войны и развязать третью мировую.

В свою очередь, Владимир Путин выразил недоумение, как Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры.

Он также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Помимо этого, российский лидер назвал организатора украинского националистического движения фашистом.



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