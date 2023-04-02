Зюганов назвал нацистским желание Киева переименовать Севастополь

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал нацистским предложение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о переименовании города Севастополь.

"Относительно бредовых идей переименования города-героя Севастополя не могу не напомнить последователям преступника розенберга, что только нацисты отличались страстью к переименованию городов. Одно переименование Львова в Лемберг чего стоит. Но, видимо, уроки истории всегда плохо учатся, особенно под руководством американских наставников из ЦРУ", – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

Кроме того, Зюганов также прокомментировал предложение Данилова о сносе Памятника затопленным кораблям и установку на его месте иного монумента.

"Что ж, хочется напомнить рьяным последователям коновальца, бандеры и шухевича, что Российский Памятник затопленным кораблям благополучно пережил две мировые войны. Переживет он и эту коричневую нацистскую плесень, ныне расползшуюся по братской Украине", – заявил политик.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По его словам, город необходимо на время переименовать в "объект № 6", а позже в украинской Раде ему присвоят новое название.

Заявление Данилова также прокомментировали в Госдуме. Депутат Дмитрий Белик отметил, что по словам Данилова уже можно составлять книгу, так как каждое его высказывание граничит с глупостью и сумасшествием, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что слова политиков Украины похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

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