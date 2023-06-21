В Минобороны РФ сообщили о девяти сдавшихся в плен украинских военных

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За минувшие сутки девять украинских бойцов сдались в плен. Об этом сообщает министерство обороны РФ, опубликовав в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации России на Украине.

Как уточняет ведомство, восемь военных, сражавшихся на стороне противника, сдались на краснолиманском направлении, а один – на купянском.

Ранее сообщалось, что два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки. Российские бойцы оказали помощь тяжелораненым солдатам ВСУ и провели проверку сдавшихся на возможную причастность к совершению военных преступлений.

Командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ вышел на связь с российскими военными и попросил у них медицинскую помощь для раненых солдат, которым украинское командование отказало в эвакуации. Он запросил безопасный коридор, так как остатки его подразделения сдались вместе со всем штатным вооружением, в том числе двумя БМП-1.



Два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки – СМИ