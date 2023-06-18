07:25Политика
Украинский военнопленный заявил, что бойцами ВСУ командуют американские и польские военные
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Американцы и поляки командуют бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский военный Давид, попавший в плен в мае, сообщает РИА Новости.
Давид заявил, что украинцев централизованно обучают отличать шевроны и знаки различия, которые приняты в армиях стран НАТО. По словам пленного, он лично встречался с иностранными военными в зоне спецоперации.
"Они – из Польши и Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами", – заявил он.
Давид также рассказал, что иностранные военные вели себя нагло. Он привел в пример ситуацию, когда ему с товарищами пришлось ждать на испытательном полигоне, где сперва отстрелялись иностранцы, а только потом бойцы ВСУ, несмотря на то, что иностранные военные прибыли на полигон позже украинцев.
По мнению пленного, в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам.
Давид был мобилизован на Украине 7 февраля 2023 года и 3 мая 2023 года он был захвачен в плен.
Ранее сообщалось, что два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки. Российские бойцы оказали помощь тяжелораненым солдатам ВСУ и провели проверку сдавшихся на возможную причастность к совершению военных преступлений.
Два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки – СМИ
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