Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил 103 морпеха ВСУ в ходе трехчасового боя. Об этом рассказал командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов, сообщает ТАСС.

Капитан заявил, что подразделения ВСУ пошли в ночное наступление в районе поселка Новодонецкого и были разбиты встречным ударом штурмового отряда морской пехоты ТОФ.

"23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен", – рассказал Курбанов.

Другой военный, исполняющий обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ, рассказал, что ВС РФ подбили французский танк АМХ-10. По его словам, экипаж боевой машины после подбития быстро эвакуировался, бросив одного раненого бойца. Тот сдался в плен без боя, российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что войска Украины потеряли больше половины личного состава из наступающих на южнодонецком направлении. Кроме того, атаки ВСУ были отражены в районе населенного пункта Равнополь, а также в районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки.

До этого стало известно, что ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении. При атаке украинских сил на населенный пункт Пятихатки были уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.

Минобороны Великобритании проанализировало причины неудач контрнаступления ВСУ