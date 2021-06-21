В США заявили, что не станут предупреждать Россию об ударах

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Соединенные Штаты дадут симметричный ответ, если Россия осуществит кибератаку против американской инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она ответила на вопрос, почему делегация США во время саммита в Женеве не передала перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американским интересам. Псаки также заявила, что в случае чего, Вашингтон не станет анонсировать ответные меры.

"Я не думаю, что от президента Джо Байдена требуется передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США. <...> Президент США дал понять, что за этими сферами мы будем следить и оставляем за собой право на ответ", – сказала Псаки.

Саммит Россия – США прошел 16 июня в Женеве. По его итогам Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Джо Байденом прошли хорошо. По словам российского лидера, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.